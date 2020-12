Repubblica - Il Napoli non spenderà un euro senza cessioni: 3 i possibili partenti

"Il Napoli ha solo 18 milioni di deficit e tratta senza dover chiedere favori a nessuno". Parla dei conti economici in casa Napoli l'edizione odierna di Repubblica, che prova a prevedere le possibili mosse sul mercato di gennaio.

"Il bilancio è rassicurante. Ma il Napoli non spenderà un euro. Prende un difensore sinistro se vende Milik o Hysaj e risparmia l’ingaggio di Llorente, da cedere alla Samp. Nel calcio si registra una curiosa dissonanza: casse vuote, risorse scarse, prospettive incerte, ma giocatori e agenti ragionano come se il Covid non avesse sconvolto le economie del mondo".