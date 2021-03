Repubblica - Juve-Napoli ha messo la Lega all'angolo: il protocollo anti-Covid ora è superato

La Repubblica titola così questa mattina al suo interno sulla Serie A: "Lazio-Torino, Lega all'angolo. Il protocollo anti-Covid non funziona più". Dopo Juve-Napoli, le Asl bloccano anche Lazio-Torino. Verrà assegnato il 3-0 a tavolino, ma al Coni verrà anche accettato il ricorso e la gara sarà rigiocata. La sentenza ha dato modo alle Asl di superare il protocollo che Figc, Lega e Cts avevano condiviso dopo il lockdown per non dover fermare il campionato al primo positivo. Nuovi rinvii complicherebbero la chiusura del campionato per il 23 maggio. Ma la Serie A non fa nulla per non farsi trovare nuda.