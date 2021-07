Repubblica - L'accorgimento tattico che potrebbe spostare Osimhen un po' più largo

Il nuovo Napoli di Luciano Spalletti ruoterà intorno a Victor Osimhen, "un punto di forza", come dichiarato in conferenza stampa dall'allenatore di Certaldo. Consapevole che difficilmente in Serie A saranno concessi spazi al centravanti nigeriano, secondo La Repubblica per sfruttare la sua velocità l'ex Lille potrebbe partire leggermente decentrato, in modo che si possano creare più buchi da attaccare.