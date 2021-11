Repubblica - L'Italia sfida la Svizzera e i fantasmi del passato in una notte da campioni

La Repubblica nell'edizione odierna dedica uno spazio all'Italia. Gli Azzurri, davanti ai 52.000 dell'Olimpico nella faticosa fase di un post Covid che non è ancora tale, si giocano la qualificazione diretta al Mondiale. Sarebbe il coronamento del 2021 fantastico dello sport italiano, avviato proprio dal titolo europeo del calcio a Wembley. La residua insicurezza, nel subconscio dei reduci dello spareggio con la Svezia, la nega Bonucci: "Un'esperienza così lascia il segno, ma guardiamo avanti". Mancini non c'era, ma ha assicurato che la Nazionale non si farà prendere dall'ansia e, per questo, saranno decisive la fantasia di Insigne e l'essenzialità di Chiesa. In tanti hanno misurato la legge della Nazionale a casa sua negli anni e l'Olimpico è pronto a ribadirla.