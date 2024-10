Repubblica - Lukaku flop dopo la sosta: è stato il peggiore contro Empoli e Lecce

vedi letture

"Il belga sa che il posto da titolare non gli spetta di diritto e che dovrà conquistarselo, come tutti".

Un Lukaku a caccia della forma migliore. L'edizione odierna di Repubblica scrive delle difficoltà attraversate dal centravanti che pure aveva di nuovo rinunciato alla convocazione della sua Nazionale proprio per allenarsi al meglio a Castel Volturno per due settimane: "Invece alla ripresa è stato il peggiore a Empoli e contro il Lecce, fallendo due occasioni per sbloccarsi e venendo meno pure come uomo assist. Il tecnico leccese ha divagato sulle inevitabili critiche rivolte al suo pupillo. «Non mi piace parlare troppo dei singoli…».

Il primo a saperlo è lo stesso Lukaku, che sente il peso della responsabilità di indossare la maglia del Napoli e anche nei confronti di Conte, che si è esposto per riportarlo in Italia. I due hanno un ottimo rapporto e non hanno avuto nemmeno bisogno di parlarsi, alla ripresa a Castel Volturno. Il belga sa che il posto da titolare non gli spetta di diritto e che dovrà conquistarselo, come tutti".