Repubblica - Mario Rui a sinistra, possibili due cambi in mediana: ultime di formazione

Ultime di formazione in vista della partita di domenica sul campo del Bologna. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica scrive

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultime di formazione in vista della partita di domenica sul campo del Bologna. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica scrive: "Mario Rui potrebbe rientrare a sinistra e in mediana avanza l’opzione Elmas, considerando il cattivo momento di forma di Anguissa. Potrebbe avere spazio pure Cajuste, ma tutto dipenderà dagli accertamenti che effettuerà in mattinata dopo l’affaticamento muscolare di mercoledì. Lo svedese spera di essere a disposizione e quindi di poter offrire il suo contributo. In attacco difficilmente ci saranno novità".