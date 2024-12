Repubblica - Meret miglior portiere del giro scudetto, un tesoretto lasciato da Ancelotti

Così l'edizione odierna di Repubblica esalta il grande momento del portiere azzurro

Meret miglior portiere del giro scudetto, un tesoretto lasciato da Ancelotti. Così l'edizione odierna di Repubblica esalta il grande momento del portiere azzurro: "La prova del disagio è negli interventi formidabili del portiere Alex Meret , un tesoretto lasciato da Ancelotti, ancora senza rinnovo di contratto. Spalletti addirittura gli preferiva il colombiano Ospina tornato in patria per giocare nell’Atletico Nacional. Spalletti minacciava di incatenarsi al cancello dello stadio per sventare la sua cessione. Meret è il miglior portiere del giro scudetto di questo campionato, ormai circoscritto a Atalanta, Napoli e Inter.

Sono delicate le scelte di mercato. Dalla tredicesima vittoria il Napoli riceve delle indicazioni. Lukaku come Meret è una risorsa. Il finora trascurato Raspadori merita una riflessione prima di rafforzare la Juve. Si è rivisto ieri seconda punta come nel miglior Sassuolo con Caputo e poi Scamacca. Il modulo e Giacomo detto Jack riscoperti all’improvviso nel giro di otto minuti sono due carte da non bruciare come nelle più infelici notti di poker".