Repubblica - Mertens, problemi seri alla caviglia: rischia un lungo stop

Come sta Dries Mertens? Quando tornerà? Ne parla l'edizione odierna del quotidiano Repubblica. Il giocatore, ieri, è volato in Belgio. La caviglia sinistra continua a dargli fastidio. La sostituzione contro lo Spezia, lui che era entrato nella ripresa, è stata la conferma di un fastidio che è ancora presente e lo tormenta. Mertens, si legge, resterà fuori almeno una settimana e si sottoporrà a tutti i controlli del caso, ma lo stop rischi di essere più lungo. Gattuso attende, anche perché sia Osimhen che Petagna non sono ancora al top.