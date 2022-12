Repubblica - "Non era solo il Covid, ma la m***a sotto che non si può dire", l'intercettazione di Agnelli con Arrivabene

L'edizione odierna del quotidiano Repubblica riporta testualmente alcune delle intercettazioni che riguardano la Juventus

Paratici scrive a Cherubini: "Dobbiamo essere aperti su tutto. La priorità sarà vendere in prima squadra ma allo stesso tempo prepariamo cessioni giovani. Facciamoci trovare pronti, così potremmo scegliere e non essere costretti a restare a piedi. In qualche modo faremo e arriveremo a dama… ne sono sicuro, siamo troppo bravi e troppo allenati".

Dell’"allarmante situazione economica, patrimoniale e finanziaria" della Juve, secondo i pm, era a conoscenza anche Agnelli. In occasione del rinnovo di Chiellini, il contabile della Juventus, Stefano Bertola, dice: "Non c’è criterio nel modo in cui spendiamo i soldi. Non c’è da stupirsi se in due anni abbiamo chiesto 700 milioni di euro agli azionisti".

Ma anche le parole di Agnelli ad Arrivabene: "Non era solo il Covid, ma tutta la merda che sta sotto che non si può dire".