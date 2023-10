Repubblica - Non solo Garcia: ADL pronto a commissariare anche Meluso e Micheli

. Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica, il patron del Napoli starebbe valutando anche la posizione di altre due importanti pedine

Momento di grande riflessione per Aurelio De Laurentiis e non solo attorno alla figura del tecnico Rudi Garcia. Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica, il patron del Napoli starebbe valutando anche la posizione di altre due importanti pedine della società.

"La crisi fa paura e il numero uno azzurro deve affrontarla per forza in prima persona, a costo di “ commissariare” oltre a Garcia tutti i suoi collaboratori più diretti: dal ds Mauro Meluso al capo dello scouting Maurizio Micheli. Non è infatti a rischio solo la posizione del tecnico francese" si legge sul quotidiano.