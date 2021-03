Repubblica - Nuovo contatto ADL-Inzaghi, ma il tecnico ha una priorità

“Recentemente ci sarebbe stato un nuovo contatto tra De Laurentiis e Simone Inzaghi: la prima scelta di Simone resta comunque la Lazio". Scrive così l'edizione odierna di Repubblica, che parla del futuro dell'attuale tecnico biancoceleste: "Discorso diverso se certe voci sulla Juve si trasformassero in un’offerta concreta: si parla di un triennale da 2,8 milioni a stagione, più bonus, che Nedved sarebbe pronto a presentare al suo ex compagno in biancoceleste”.