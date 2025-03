Repubblica - Okafor in forma quando ci sarà meno bisogno di lui

Nell'ultima partita contro l'Inter Antonio Conte ha ricevuto segnali interessanti da chi finora ha giocato meno. Gilmour e Billing su tutti, ma anche da parte di Noah Okafor, che nel finale di gara ha dato il suo contributi con spunti interessanti.

Pian piano cresce l'esterno offensivo arrivato a gennaio in prestito dal Milan, ma ci vorrà ancora un po' affinché sia al topo della forma. L'ex Salisburgo "tornerà in forma quando ci sarà meno bisogno di lui. Ma è inutile piangere sugli errori. Si gioca per lo scudetto", si legge su La Repubblica.