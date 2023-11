Repubblica - Osimhen ci prova già per l'Atalanta, Mazzarri ne ha bisogno: la data del provino

Victor Osimhen ci sarà o no per il match con l'Atalanta? Le ultime sulle sue condizioni arrivano dall'edizione odierna de La Repubblica

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen ci sarà o no per il match con l'Atalanta? Le ultime sulle sue condizioni arrivano dall'edizione odierna de La Repubblica: "Il numero 9 tenterà il recupero completo per accomodarsi almeno in panchina. Tra domani e mercoledì la situazione sarà più chiara. L’attaccante proverà a rientrare in gruppo e testerà le sue sensazioni. Se non ci saranno problemi, sarà uno dei protagonisti. Walter Mazzarri ha bisogno di lui".