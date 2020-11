Repubblica - Osimhen ha chiesto scusa a Gattuso e compagni per l'espulsione di giovedì

Salterà la prossima partita d'Europa League, perciò si prevede una maglia da titolare per lui sia oggi col Sassuolo che tra sette giorni col Bologna. Victor Osimhen ha rimediato un'espulsione con la Real Sociedad, per cui sarà squalificato contro il Rijeka. Dopo il cartellino rosso, stando a quanto scrive La Repubblica, ha chiesto scusa a Rino Gattuso e ai compagni di squadra per l'errore commesso, giurando di esser pronto a farsi perdonare in campo già oggi.