Repubblica - Osimhen in Costa d'Avorio condizionato da virus intestinale: le sue condizioni

Le ultime sulle condizioni dell'attaccante arrivano dall'edizione odierna di Repubblica.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come sta Victor Osimhen, atteso a Napoli nella giornata di mercoledì dopo aver concluso, con la sconfitta in finale, la sua avventura in Coppa d'Africa. Le ultime sulle condizioni dell'attaccante arrivano dall'edizione odierna di Repubblica.

"In Costa d'Avorio il numero 9 stato condizionato da un virus intestinale, che per dovrebbe essersi lasciato alle spalle. Ma sarà il check-up di domani a spazzare via i dubbi residui. Gli azzurri hanno urgente bisogno del loro leader e con lui potranno tornare al passato, puntando stabilmente su un modulo più offensivo", sottolinea il noto quotidiano.