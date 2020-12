Repubblica - Osimhen, slitta il rientro: rischia di tornare soltanto il 13 dicembre

Non arrivano notizie incoraggianti sul recupero di Victor Osimhen che al momento resta ben lontano dal tornare in campo. Quella contro il Crotone sembrava la partita utile per rivedere il nigeriano a disposizione di Gattuso, ma sembra che anche questa eventualità stia svanendo con il passare delle ore: secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, Osimhen guarderà in tv la parttita contro l'AZ ma è probabile che anche contro il Crotone non ci sarà. Il rientro dell'ex Lille, dunque, dovrebbe slittare al 13 dicembre contro la Sampdoria.