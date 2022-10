Repubblica - Perché Spalletti ha scelto di far partire ancora Osimhen dalla panchina

E' appena rientrato, Victor Osimhen, e l'ha fatto al meglio: gol in Champions League mercoledì e gol in campionato ieri.

E' appena rientrato, Victor Osimhen, e l'ha fatto al meglio: gol in Champions League mercoledì e gol in campionato ieri. Pur partendo entrambe le volte dalla panchina. Perché Luciano Spalletti ha scelto di lasciarlo tra i 'titolari del secondo tempo', come li chiama lui? Lo spiega l'edizione online de La Repubblica:

"Alla prima curva stretta il Napoli arriva ben preparato. Perché la temeva. Come se la vedesse da tempo. La sentisse. Dopo due mesi di gite veloci, con 11 vittorie su 13 tra Italia ed Europa, con e senza Osimhen, anzi ancora meglio e segnando più gol senza il biondo nigeriano, Spalletti affronta la prima decisione cruciale. Cambiare il congegno difensivo delle vittorie più larghe o lasciare ancora Osimhen in panchina a caricarsi di ansia, forse ira, magari febbre di rivincita?

Superati largamente i sessanta, un allenatore fa prevalere la saggezza, il calcolo, quindi la teoria conservativa. Senza neanche lanciare in aria la moneta, testa o croce, Osimhen sì o no, Spalletti rimanda in campo l’attacco delle ultime vittorie".