Repubblica prende in giro la Juve: "Come la Befana, gira il mondo e fa felici le persone"

"Prima o poi la Juventus arriva per tutti, è come la Befana: il Maccabi Haifa non faceva un punto in Champions da 20 anni e quest'altra vecchia signora a strisce gliene ha concessi 3 in un colpo perché quest'anno i bianconeri hanno un pregio: girano il mondo e fanno felici le persone".

Esordisce così oggi La Repubblica nelle pagine interne nel commentare la sconfitta dei bianconeri per 2-0 in Israele. Il quotidiano ha sottolineato come gli unici criteri di riconoscibilità della Juventus oggi siano la confusione e il disordine.