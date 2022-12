Repubblica - Quale futuro per Ndombele? Il Napoli si cautela con due nomi

L'edizione odierna di Republicca analizza le voci su possibili innesti a centrocampo in casa Napoli, tenendo in considerazione che molto dipenderà dalla decisione su Ndombele.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Idee per l'estate in mediana. L'edizione odierna di Republicca analizza le voci su possibili innesti a centrocampo in casa Napoli, tenendo in considerazione che molto dipenderà dalla decisione su Ndombele.

"Nomi come Samardzic dell'Udinese o Frattesi del Sassuolo restano sul tavolo, ma sembrano più ipotesi per il mercato, quando qualche novità in mediana potrebbe esserci, legate soprattutto al futuro di Ndombele (in prestito dal Tottenham) o dello stesso Zielinski che è in scadenza nel 2024 e intanto ieri ha salutato il mondiale".