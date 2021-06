Repubblica rivela: "L'Italia si inginocchia per evitare critiche ma lo spogliatoio non è unito"

"L'Italia si inginocchia per evitare critiche ma lo spogliatoio non è unito" scrive La Repubblica. L'Italia si inginocchierà, lo farà più per rispetto della scelta dell'avversario che per pura ideologia. La scelta è diventata motivo di nuova polemica. Nello spogliatoio non c'è unanimità: c'è chi ci crede e c'è chi invece la considera una pratica conformista che ha poco a che vedere con atti concreti contro il razzismo. Alcuni aveva suggerito un gesto diverso, come una maglia (ma il protocollo UEFA è rigido) o un pugno alzato: tutte ipotesi naufragate quando il capitano Giorgio Chiellini ha annunciato in diretta tv l'intenzione di inginocchiarsi solo se lo avessero fatto gli altri. Ora si valutano altre iniziative come la presenza degli Azzurri in luoghi simbolo dell'integrazione sociale o un sostegno a una onlus.