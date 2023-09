Repubblica - Scelte di mercato e discussa preparazione atletica stanno presentando il conto

Il Napoli non vive un momento fortunatissimo, con diversi infortuni e perlopiù concentrati in difesa, dove è emergenza. Ne scrive La Repubblica

Il Napoli non vive un momento fortunatissimo, con diversi infortuni e perlopiù concentrati in difesa, dove è emergenza. Ne scrive La Repubblica: "Le scelte fatte sul mercato — al di là della discussa preparazione atletica estiva — stanno presentando il conto al tecnico francese, alle prese pure a metà campo con il rebus della coperta corta.«Cajuste lo abbiamo appena recuperato dopo lo stop a Braga. Anguissa ha alternato finora cose buone e altre un po’ meno.I giocatori non sono tuttavia delle macchine e Frank viene da una stagione pazzesca, lo aspettiamo senza avere preoccupazioni. Ritornerà a grandi livelli...".