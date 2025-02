Repubblica - Serve uno stadio più grande: ieri tanti rimasti senza biglietto

L'edizione odierna de La Repubblica si concentra sulla questione stadio del Napoli, che ha registrato il tutto esaurito per la settima volta in campionato. Il Maradona si è dimostrato nuovamente troppo piccolo, con 50.000 fortunati che sono riusciti a garantirsi un posto per la sfida contro l’Udinese, ma la richiesta di biglietti ha superato di gran lunga la disponibilità. È chiaro che il Napoli ha bisogno di un impianto con una capienza maggiore, più moderno e accogliente.

Anche la città ha un urgente bisogno di un nuovo stadio, soprattutto considerando il rischio di perdere l'opportunità di ospitare gli Europei 2032, organizzati congiuntamente da Turchia e Italia. La Figc ha già selezionato tre sedi: Roma, Milano e Torino, mentre la quarta sarà Firenze. Per il Sud, la competizione è serrata tra Palermo e Bari.