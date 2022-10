Repubblica - Spalletti sbaglia una mossa, ma poi la corregge: così ha battuto la Cremonese

Si parla anche delle mosse di Luciano Spalletti nel computo dei meriti per il successo del Napoli sul campo della Cremonese.

Si parla anche delle mosse di Luciano Spalletti nel computo dei meriti per il successo del Napoli sul campo della Cremonese. Si esprime così La Repubblica: "Dopo il pari, un attonito Spalletti, pensa a una prova di forza. Sostituire Ndombele con Simeone, un mediano con una punta, quando ce ne sono altre: troppe. Politano autore del primo gol su rigore procurato da Kvaratskhelia, l’ondivago Raspadori che rende meglio quando in posizione più defilata gioca da Finto Nove e Kvaratskhelia. Come chi si affaccia pericolosamente da un balcone. Giocoforza passa al 4-2-3-1. Lo sbilanciato Napoli perde gli equilibri, senza la collaudata fisionomia favorisce il più ampio volume di gioco della Cremonese. Qui Spalletti ha la lucidità di correggersi in tempo utile: opportuna la retromarcia. Toglie Raspadori e inserisce Zielinski, restituendo al Napoli il 4-3-3 che ormai indossa con più disinvoltura".