Repubblica su ADL: "Va così da 20 anni, l'addio di Kvara sistema le spese dell'estate"

In oltre 21 minuti di conferenza non è stata pronunciata nemmeno una volta la parola scudetto. Duello tricolore con l’Inter? Macché, scrive quest'oggi Marco Azzi su Repubblica, raccontando che alla vigilia hanno tenuto banco le difficoltà della società sul mercato invernale:

"Va così da vent’anni e Conte aveva avuto in estate una percezione diversa, partendo però come la maggior parte dei tifosi da un presupposto errato. Al 31 agosto infatti il Napoli aveva investito circa 130 milioni ed era sembrato un clamoroso cambiamento di tendenza da parte di Aurelio De Laurentiis: disposto a non badare a spese pur di rinforzare la squadra, nonostante la partenza mancata di Victor Osimhen. È asciuto pazzo o padrone? Macché. Il bilancio chiuderà solo il 30 giugno e il presidente aveva dunque ancora a disposizione la sessione invernale del mercato per sistemare i conti, come ha puntualmente fatto con la cessione di Kvaratskhelia. La strategia da seguire era già delineata da mesi e non è stata sufficiente per modificarla neppure il sorprendente primato in classifica degli azzurri, andati bene al di là delle aspettative. Buon per il Napoli e soprattutto per i suoi tifosi che Conte non conosca la parola resa".