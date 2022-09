Repubblica su Lozano: "Non ci sono certezze sulla data di ritorno del messicano"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tempi di recupero ancora incerti per Hirving Lozano secondo La Repubblica. Il quotidiano scrive così sulle condizioni del messicano: "Gli esami di ieri mattina alla clinica Pineta Grande hanno fatto tirare un sospiro definitivo di sollievo per Hirving Lozano: nessuna lesione dopo il colpo alla testa subiti all’Olimpico, ma il trauma cranico c’è stato e non ci sono certezze sulla data del ritorno tra i disponibili del messicano, che intanto ha ripreso a lavorare in maniera differenziata".