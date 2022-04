Repubblica sulle plusvalenze: " Scusate abbiamo scherzato: nessuno può stabilire il vero valore"

Scusate, abbiamo scherzato, scrive quest'oggi Repubblica per riassumere il senso delle parole del Tribunale federale

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Scusate, abbiamo scherzato, scrive quest'oggi Repubblica per riassumere il senso delle parole con cui il Tribunale Federale “proscioglie i deferiti” dell'inchiesta sulle plusvalenze. I giudici del primo grado sportivo hanno cancellato tutte le accuse contro Juventus e Napoli, Genoa e Samp, Empoli e Parma, Pisa, Pescara e Pro Vercelli, oltre a Chievo e Novara (non più affiliate): "Nato con richieste esemplari di squalifiche per Agnelli e De Laurentiis, che prometteva di riscrivere la storia del malcostume italiano degli scambi di giocatori a prezzi gonfiati per ottenere benefici a bilancio, ha prodotto l’effetto opposto. In attesa delle motivazioni, si può già dire che il giudizio ha certificato un assunto: nessuno può stabilire il valore corretto di una transazione, se non le società che effettuano l’operazione2.