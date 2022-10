Repubblica - Tournée negli USA e non solo per la pausa: Napoli organizza amichevole in Turchia

Durante la sosta per il Mondiale, da metà novembre prossimo fino ai primi di gennaio, il Napoli non resterà fermo.

Durante la sosta per il Mondiale, da metà novembre prossimo fino ai primi di gennaio, il Napoli non resterà fermo. Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il club azzurro in queste settimane si sta preparando alla pausa e starebbe organizzando una tournée negli Stati Uniti e un'amichevole in Turchia.