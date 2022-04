Repubblica - Veleni nella volata Scudetto: Napoli deferito, ADL pronto a dare battaglia!

In entrambi i casi resta convinto di aver agito correttamente e - si legge - sarà battaglia fino in fondo anche per contestare una semplice multa.

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Nel giro di 48 ore la Procura Federale ha sfornato due deferimenti per il Napoli: il primo legato ad una presunta violazione dei protocolli sanitari anti Covid, il secondo legato al filone plusvalenze. Il club azzurro, stando a quanto raccontato da La Repubblica, si aspettava il primo ma è rimasto spiazzato dal secondo. In entrambi i casi, comunque, resta convinto di aver agito correttamente e - si legge - sarà battaglia fino in fondo anche per contestare una semplice multa.

Il quotidiano prosegue: "I veleni fuori dal campo preoccupano più dell'emergenza, a causa della tempesta giudiziaria che si sta abbattendo dalla Figc sulla società: una compagna di viaggio assai scomoda, nel mezzo della volata per lo scudetto. Non sono un mistero le tensione tra Gravina e De Laurentiis, acuite dopo lo stop alle multiproprietà. Il presidente azzurro ha avuto un ruolo decisivo nell'elezione al vertice della Lega Calcio di Lorenzo Casina: una nomina sgradita in Federazione che fa presagire una spaccatura a livello istituzionale".