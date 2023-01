Tmw sentenzia: "Giuntoli batte Paolo Maldini, Marotta e Cherubini 3 a 0"

La sintesi di questo turno di campionato si può riassumere così: Giuntoli batte Paolo Maldini, Marotta e Cherubini 3 a 0.

Ormai è chiaro: non esiste un anti-Napoli. Così scrive Luca Calamai nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Solo la squadra di Spalletti può rimettere in gioco uno scudetto che ha in pugno. Non solo, visto lo stato di salute del calcio italiano (debiti in dosi industriali) il Napoli può addirittura pensare di aprire un ciclo importante. Ha una base di qualità che può durare nel tempo.

La sintesi di questo turno di campionato si può riassumere così: Giuntoli batte Paolo Maldini, Marotta e Cherubini 3 a 0. Strano, vero? Direttori che diventano protagonisti come fossero micidiali goleador. Ma è proprio così. Lo spettacolare successo contro la Juve, che ha riportato i bianconeri sulla terra, è il premio a una strategia di mercato che ha fatto la differenza. Via Koulibaly dentro Kim, via Fabian Ruiz dentro Anguissa, via Insigne dentro Raspadori e poi Kvaratskheila a dieci milioni. Ma potremmo andare avanti. La competenza di Giuntoli (che va detto ha sempre avuto la fiducia incondizionata del presidente De Laurentiis) ha fatto la differenza. Bilancio più ricco e rosa più forte. Un cocktail perfetto. Come dicevamo il Napoli ha messo basi forti per sviluppare un progetto tecnico che ha in Luciano Spalletti il comandante perfetto. Tocca alle altre rincorrere i partenopei in campo e fuori.