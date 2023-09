I tre motivi della crisi di Kvaratskhelia

Napoli in difficoltà in queste prime settimane di stagione, con diversi giocatori al di sotto degli standard di rendimento

Napoli in difficoltà in queste prime settimane di stagione, con diversi giocatori al di sotto degli standard di rendimento mostrati lo scorso anno. Spicca Khvicha Kvaratskhelia, neppure parente dell'MVP della Serie A 2023/23.

Il Corriere della Sera ha provato a motivare la sua crisi, partendo dal diverso modo di giocare. Quest'anno talvolta è chiamato a fare il terzino, dovendo percorrere molti più metri. Fare trenta metri palla al piede non è la stessa cosa che farne ottanta: lui arriva in area, punta l’uomo, ma non ha la lucidità per saltarlo. Diventa prevedibile.

Inoltre, Kvara per esaltare le sue qualità ha bisogno che la squadra tutta giri al massimo come intensità (situazione non molto frequente all'inizio di questa stagione). Infine, il suo bottino realizzativo dello scorso anno (14 gol) è stato un exploit rispetto a quanto ha fatto in precedenza in carriera. Il fatto che stia segnando meno è dunque in linea con le annate passate.