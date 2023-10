Tuttosport - ADL è una furia: era convinto che Conte gli avrebbe risolto tutto i problemi"

Gli è andata male e adesso si trova in mezzo al guado di una scelta che prima aveva formalmente preso e che poi ha dovuto rimangiarsi.

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

"Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis è una furia, reduce da una serie di disavventure tecniche rimaste per ora irrisolte". Scrive così Tuttosport oggi in edicola dello stato d'animo del patron del Napoli: "Aveva deciso di sollevare dall’incarico Garcia, convinto che alla fine Antonio Conte gli avrebbe risolto tutti i problemi.

Gli è andata male e adesso si trova in mezzo al guado di una scelta che prima aveva formalmente preso e che poi ha dovuto rimangiarsi. Ieri ha varcato il cancello di Castelvolturno per mettere in pratica la strategia di provare ad infilare la corazza ad un allenatore al quale due giorni prima aveva pubblicamente spiegato il perché sarebbe stato meglio se il Napoli si fosse affidato nelle mani di un altro”.