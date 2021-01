Tuttosport - ADL voleva dimissioni Gattuso? Fandonie. Non è nello stile del presidente

Il quotidiano Tuttosport ridimensiona le voci sul futuro dell'allenatore del Napoli. Non corrisponde al vero la speranza di De Laurentiis di avere le dimissioni di Gattuso, una voce che il quotidiano archivia come "fandonia". Non è nello stile del patron azzurro mollare un tecnico così drasticamente, in una stagione in cui il Napoli è ancora protagonista su tre fronti.