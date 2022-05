Tuttosport - ADL vuole un Napoli forte per rispondere all'amarezza dei tifosi per lo scudetto

Aurelio De Laurentiis vuole un grande Napoli per la prossima stagione, quella del ritorno in Champions League. A scriverlo è Tuttosport.

Aurelio De Laurentiis vuole un grande Napoli per la prossima stagione, quella del ritorno in Champions League. A scriverlo è Tuttosport: "Il presidente De Laurentiis ha sempre sfoggiato una forte resilienza e pure ieri, alla presentazione del ritiro estivo a Dimaro, ha mostrato piglio forte per ricostruire il Napoli destinato ad affrontare la sfida Champions e con il solito obiettivo di arrivare tra le prime 4 in campionato. De Laurentiis vuole ripartire forte, anche per rispondere all'amarezza del tifoso che mai come quest'anno aveva assaporato il gusto dello scudetto".