Tuttosport ammette: "Lezione di Conte! Motta non legge la gara ed i cambi"

"Incontenibile", titola l'edizione on line del quotidiano torinese Tuttosport, vicino alle vicende della Juventus, che rende merito al Napoli: "Kolo Muani non basta, lezione di Conte a Motta", il titolo che campeggia in home page. Durissima la critica nei confronti di Thiago Motta: "Per quarantacinque minuti al Maradona va in scena una sfida eccellente come livello agonistico e tattico. Poi nella ripresa Conte schianta la fragile creatura di Thiago Motta, in ritardo su lettura, sostituzioni e scelte, stravince il duello - ah, quelle parole su quanto c'era da pedalare per alcuni che siedono su determinate panchine - e continua la sua fuga Scudetto, inguaiando ancora di più i bianconeri che continuano a restare a rischio esclusione dal quarto posto".

Ed ancora: "Fa impressione vedere quanta difficoltà ci sia per Motta di leggere il match, non solo continuando a puntare su un totem inerte come Koopmeiners ma anche provvedendo a sostituzioni che appaiono sempre più decise a tavolino prepartita, senza la capacità di cambiare spartito in corsa. La ciliegina di richiamare Kolo Muani per Vlahovic invece di provarli insieme anche solo alla disperata, è il finale desolante".