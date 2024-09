Prima pagina Tuttosport: "Caos Milan, Fonseca allo sbando"

Bianconeri fermati sullo 0-0 dalla Roma e in testa a 7 punti con Inter, Torino e Udinese.

"La Juve frena ma non si ferma" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Bianconeri fermati sullo 0-0 dalla Roma e in testa a 7 punti con Inter, Torino e Udinese. Passo lento e primi errori da correggere per la formazione di Thiago Motta: però crescono la solidità, la ricerca di un nuovo gioco e la fiducia dopo i debutti di Koopmeiners, Conceiçao e Gonzalez.

Futuro rossonero - "Caos Milan, Fonseca allo sbando": Cardinale riflette, squadra spaccata e tecnico isolato: Fonseca ha tre partite per salvarsi. Theo e Leao a rapporto da Ibra.