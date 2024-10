Tuttosport - Conte ha preparato Napoli-Como come se fosse la finale di Champions

vedi letture

Antonio Conte "ha preparato la sfida col Como come se fosse una finale di Champions League". A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport, che si sofferma sull'importanza del match tra Napoli e Como, in programma stasera alle 18:30 al Maradona. Perché è così importante questa partita? Lo spiega il quotidiano piemontese:

"Battendo i lariani staccherebbe il tagliando numero 16 del campionato e osserverebbe in pantofole il rendimento delle altre squadre. Soprattutto quelli che inseguono il primato azzurro. La Juve affronterà il Cagliari con l’auspicio di ritrovare fiato dopo la notte di Lipsia, il Milan affronterà la trasferta di Firenze e Inter-Torino potrebbero togliere punti per la rincorsa. Insomma, l’allungo in vetta non è da escludere e potrebbe diventare il primo momento spartiacque della stagione".