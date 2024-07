Tuttosport - Dei 28 presenti a Dimaro potrebbero restarne solo 11

Deciderà lui, don Antonio nato a Lecce ormai 55 anni fa (li compie il 31 luglio), facendo seguito anche ieri al messaggio già lanciato.

Il Napoli è ancora in fase di assemblaggio, perché quest'estate sarà (e si vede già) quella della rivoluzione. Tanti saranno i cambiamenti, come sottolinea il Corriere dello Sport: "A prescindere dai nomi che arriveranno dal mercato, la squadra azzurra dovrà continuare a sgobbare come sta facendo in questo periodo, per prepararsi al via della stagione (il 10 agosto inizia la Coppa Italia contro il Modena) e poi tirare le somme al termine del ritiro a Dimaro.

Del gruppo di 28 convocati potrebbero restarne soltanto undici. Deciderà lui, don Antonio nato a Lecce ormai 55 anni fa (li compie il 31 luglio), facendo seguito anche ieri al messaggio che lo aveva caratterizzato appena mise piede a Palazzo Reale: decide solo lui".