Tuttosport - Donnarumma, la sfida al Napoli è "come un derby"

In vista di Napoli-Milan di domenica sera, l'edizione odierna di Tuttosport titola così su Donnarumma: "Gigio, come un derby". Per il giovane portiere milanista, che è nato a Castellammare di Stabia, le gare contro i partenopei hanno sempre un sapore speciale, anche perchè da piccolo è stato vicino ad indossare la maglia azzurra. Nella sfida al San Paolo il portiere ritroverà l'amico Insigne, con il quale è stato autore di un video diventato virale in questi giorni in cui cantavano un noto brano di Gigi D'Alessio.