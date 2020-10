Tuttosport - Dybala è pronto al debutto stagionale: col Napoli dall'inizio o a gara in corso?

Dall'inizio o a partita in corso, Paulo Dybala farà il suo esordio stagionale contro il Napoli. Secondo quanto scrive Tuttosport, dopo la convocazione di Roma ed un lavoro in gruppo da 10 giorni, l'argentino è quasi al livello di condizione dei compagni e può scendere in campo. L'attaccante è stato protagonista anche delle esercitazioni sulle combinazioni offensive ed ha lanciato la corsa ad una maglia da titolare