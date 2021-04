Tuttosport - Gattuso stravolge il Napoli: formazione nuova per 7/11 rispetto al Crotone

Gattuso ha in mente la formazione già da tempo e sarà nuova per 7/11 rispetto al match con il Crotone. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport che prova ad anticipare le scelte del tecnico per la sfida alla Juventus: "Salvo contrordine, Ospina dovrebbe tornare a difendere la porta al posto di Meret, in una difesa composta dai due centrali Koulibaly, al rientro dopo la squalifica, e Manolas. Ma proprio sul nome del greco il coach calabrese ha deciso di sciogliere la riserva all’ultimo momento e così ha chiesto a Rrahmani di tenersi pronto, anche nel ricordo dell’ottimo prestazione contro la Juve dello scorso 13 febbraio, con Di Lorenzo e Hysaj a completare il reparto.

A centrocampo Demme dovrebbe far coppia con Fabian Ruiz mentre in attacco Mertens sembra favorito nel ballottaggio con Osimhen, con i rientri dal primo minuto di Lozano e Zielinski, ma soprattutto con Insigne che vive in maniera sempre intensa la gara con Madame".