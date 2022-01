Tuttosport - Il piano verso l'Inter: sei punti e il ritorno dei due totem

Sei punti contro Salernitana e Venezia per arrivare a giocarsi le residue speranze scudetto nella sfida al Maradona contro l'Inter. Questo il piano in casa Napoli secondo quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Contro la Salernitana e a Venezia bisognerà fare bottino pieno e capire cosa accadrà nelle sfide delle avversarie: Lazio-Atalanta e Milan-Juventus nel prossimo turno, Inter-Milan nella giornata numero 24. Poi, di fronte alla prospettiva di 6 punti nelle prossime due gare, gli azzurri attenderebbero l'Inter a Fuorigrotta il 13 febbraio, con l’idea di un'ultima grande chance per avvicinarsi alla vetta della classifica.

Nella notte della sfida-scudetto ci saranno anche i tre calciatori reduci dalla Coppa d’Africa e Spalletti potrà disporre dei totem Koulibaly e Anguissa , oltre a Ounas che è diventato la prima alternativa per il ruolo di esterno d'attacco. Nel frattempo continuerà a lavorare con questo gruppo tornato in una dimensione accettabile, aspettando il giorno in cui Osimhen avrà nelle gambe la condizione giusta per scendere in campo da titolare.