Tuttosport - Il Napoli ha dato fastidio solo con le formiche, ha vinto con l'aiuto!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Napoli con l'aiuto". E' questo il titolo che Tuttosport dedica al match vinto dal Napoli ieri a Torino: "Siccome Insigne ha fatto di tutto per non aiutare il Napoli a timbrare il cartellino, in testa il rigore parato, e Osimhen, Lozano, Mertens e compagnia hanno dato fastidio più alle formiche tra i fili d’erba che a Berisha, ha dovuto pensarci un granata a dare una mano a Spalletti nel duello per il 3° posto con la Juve. Tu quoque, Tommaso, fili mi? Proprio tu, Pobega?".