Tuttosport - Il Rijeka prima del match aveva un solo obiettivo: non usare il pallottoliere

"Sembrava una maledizione, la quinta partita di fila giocata da un Napoli spento e molle". È dura l'analisi di Tuttosport sulla prestazione pessima degli azzurri nella sfida di Europa League in terra croata: "Con l’aggravante di una sconfitta che sarebbe stata clamorosa per la caratura del Rijeka, un avversario arrivato al match con il solo obiettivo di non dover usare il pallottoliere. E l’incubo era pure diventato realtà quando Muric, meteora del campionato italiano attraverso il Pescara, con un sinistro d’incontro gelava Meret al termine di un'azione portata avanti da Kulenovic, altro ex italiano che aveva giocato nella Primavera della Juve"-