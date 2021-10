Tuttosport - Insigne voleva passare la mano, ma Spalletti l'ha riconfermato rigorista

Lorenzo Insigne era, è e sarà il rigorista del Napoli. Dopo i due errori consecutivi, contro il Bologna è andato a segno in entrambe le occasioni dagli undici metri. E ha ritrovato fiducia, come sottolinea Tuttosport: "Pesantemente scosso dai 3 errori commessi dal dischetto, sembrava volesse passare la mano e invece no, perché Spalletti lo ha sempre riconfermato davanti alle telecamere e lo ha rigenerato nel corso degli allenamenti. Ieri sera Lorenzo li ha calciati entrambi di potenza e non avrebbe sbagliato nemmeno se di rigori ne avesse calciati 10".