Tuttosport insiste: "Perchè la Juve ha giocato a San Siro e Napoli non è andato a Torino?"

Ieri pubblicate le motivazioni inerenti alla sentenza del Collegio di Garanzia del Coni su Napoli-Juve. Le decisioni dei giudici FIGC "non hanno tenuto conto del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e in particolare del criterio della gerarchia delle fonti". Ma, scrive Tuttosport, Il Collegio assolve il Napoli ma la Juve a San Siro ha giocato. Problema data". "Il Napoli, giustamente, ha accolto con piacere le pagine del Collegio che smacchiano l’onorabilità dall’ipotesi di comportamento in malafede. Tuttavia rimane il dubbio: perché solo quelle due Asl, e solo in quel singolo caso, hanno deciso di non avvelersi della facoltà di applicare il protocollo?" scrive il quotidiano torinese.