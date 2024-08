Prima pagina Tuttosport - Juve e Inter pensano al clamoroso scambio: "Chiesa per Frattesi"

Scaricato da Motta e già entrato nei pensieri di Marotta per il 2025, l'attaccante colmerebbe una lacuna di Inzaghi: e viceversa...

"Chiesa per Frattesi!". A lanciare la bomba di mercato è Tuttosport che ipotizza uno scambio tra Juventus e Inter che vedrebbe l'attaccante in nerazzurro e il centrocampista alla corte di Motta: "Si lavora a un clamoroso scambio tra Juve e Inter - si legge -. Scaricato da Motta e già entrato nei pensieri di Marotta per il 2025, l'attaccante colmerebbe una lacuna di Inzaghi: e viceversa...".

Di spalla si parla invece del Torino tra campo e mercato ma anche dell'ansia dell'Atalanta per l'infortunio rimediato ieri da Scamacca.