Tuttosport - L'Inter vince a fatica, ma anche così mette pressione al Napoli

L'Inter batte il Genoa con l'aiutino e un solo gol, giocando male per un'ora, ma anche così mette pressione al Napoli, impegnato oggi a Como. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport: "Con fatica e nel segno dei Martinez: Josep, all’esordio in campionato, con una parata decisiva al 31’ e Lautaro, in gol dopo 120 secondi (33’) per l’1-0 contro un Genoa caparbio.

Tre punti che hanno permesso all’Inter di passare una notte in testa alla classifica, mettendo così pressione al Napoli che oggi alle 12.30 farà visita al Como trovandosi ora con un punto in meno in classifica".