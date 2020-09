Tuttosport - La Roma non alza l'offerta per Milik: Under e 10 mln cash

Per Arek Milik non ci sono proposte che possano ottenere il gradimento di De Laurentiis. L'edizione odierna di Tuttosport parla del futuro del polacco e della fase di stallo che vive la trattativa per portare l’attaccante e polacco alla Roma.

"La Roma sarebbe interessata, purché il patron azzurro accetti il cartellino di Under e 10 milioni di euro" scrive il quotidiano, su una situazione che si fa sempre più complicata in virtù di un contratto in scadenza nel giugno 2021 per l'ex Ajax.