Tuttosport - Malumore Juve: Dybala (ed altri 4) in campo poco prima del Napoli: i dettagli

Dietro il ritorno di Paulo Dybala tra i convocati dell'Argentina si nasconde un caso, scrive Tuttosport lanciando l'allarme per le tre partite contro Venezuela, Brasile e Bolivia - per le qualificazioni al Mondiale 2022 -, l'ultima alle prime ore italiane del 10 settembre, cioè a due giorni da Napoli-Juventus, prevista per il 12 e che potrebbe pure essere anticipata (in base al programma della Champions) e questo crea parecchio malumore alla Juventus. Lo stesso scenario ch riguarderebbe anche gli altri nazionali juventini convocabili, dai brasiliani Danilo e Alex Sandro al colombiano Juan Cuadrado e all’uruguaiano Rodrigo Bentancur. C'è preoccupazione, ma per ora la Juventus non ha intenzione di agire, ad esempio, come il Liverpool che ha negato la trasferta a Salah.