Tuttosport - Napoli martoriato: riuscirà Spalletti ad averne 11 per la Juve?

Il Napoli è letteralmente martoriato dalle assenze. Da un mese e mezzo a questa parte, ma sarà così anche nell'imminente futuro. A scriverlo è Tuttosport: "Fortunatamente per Spalletti, sia Fabian Ruiz sia Insigne sono risultati negativi al tampone nei giorni scorsi e ieri si sono presentati al centro tecnico di Castelvolturno per la ripresa degli allenamenti nel pomeriggio. Riuscirà Spalletti a mettere in campo undici calciatori per il match in casa della Juventus? Si vedrà, di certo l’unica alternativa che ci sarebbe per Malcuit è il giovane Zanoli, anche lui contagiato un mese e mezzo fa".